2020-05-18T18:17:20+03:00
Общество

Больше всего больных коронавирусом в Сибири в Хакасии, меньше в Кузбассе

Иркутская область на предпоследнем месте в Сибири по распространенности коронавируса
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутская область на предпоследнем месте в Сибири по распространенности коронавируса.Иркутская область на предпоследнем месте в Сибири по распространенности коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом регулярно составляет рейтинги распространенности коронавируса в регионах страны. Показатель «число выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч человек» общепринят в медицине и говорит о распространённости заболевания в регионе. В этом рейтинге три недели подряд Иркутская область на 9, предпоследнем месте. И это - несмотря на всплеск заболеваемости среди вахтовиков.

Однако дело в том, что вахтовики едут не только в Иркутскую область. Это -во -первых ( отметим, что их приезд остановлен до 28 мая, а работодателям рекомендовано набирать местных, тем более, что в связи с кризисом многим нужна работа - авт.). Во-вторых, не везде так быстро, как в Приангарье, справляются с очагами инфекции.

- Самый высокий показатель по-прежнему у Хакасии — на 19 мая он составляет 119,4 выявленных случаев на 100 тысяч человек, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - На второе место по распространенности инфекции взлетела республика Тыва, там зафиксировано 93,4 случая коронавируса на 100 тысяч. На третьем месте Красноярский край с показателем 65,1 выявленных случаев.

Что касается Иркутской области, то в регионе 25 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. К 18 мая почти везде в Сибири ситуация сложилась хуже, чем в Приангарье. Исключением стал только Кузбасс. Он сохраняет последнее 10 место в рейтинге с показателем распространённости коронавируса 12,1 выявленных случаев на 100 тысяч жителей.

Напоминаем, однако, что 28 апреля, Иркутская область занимала в рейтинге ту же девятую позицию с показателем 4,0 случая коронавируса на 100 тысяч человек. Таким образом, всего за 20 дней показатель вырос более чем в 6 раз, а место в рейтинге осталось прежним. Это свидетельствует о том, что коронавирус стремительно распространяется во всей Сибири.

Коронавирус в СФО

Коронавирус в СФО

ИСТОЧНИК KP.RU

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