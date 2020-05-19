Штрафы за уход из обсерваторов в Иркутской области составят до 40 тысяч рублей
Обсерваторы созданы специально для того, чтобы размещать прибывших из других стран или потенциально опасных территорий. На обязательную изоляцию в Иркутске и области отправляют приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Бурятии, Якутии. В изоляторе у постояльцев дважды берут пробы на вирус, за их состоянием смотрят медики. Вопрос о соблюдении режима пребывания в обсерваторах обсудили на оперативном штабе региона.
- Люди, размещенные в обсерваторах, обязаны соблюдать соответствующий режим и ни в коем случае не покидать их самовольно, - подчеркнул Игорь Кобзев.
По данным на 18 мая, в 11 обсерваторах Иркутской области находится 402 человека. За самовольный уход из них к ответственности могут быть привлечены девять человек. Дела об этом уже переданы в суды. Нарушителей режима ждет штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU