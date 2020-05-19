Два миллиона масок раздадут бесплатно в Иркутской области

19 Май 2020 2020-05-19T04:37:00+03:00

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Бесплатно раздавать маски начали еще 16 мая. Раздали уже более 200 тысяч штук.

«В первую очередь бесплатно средства защиты получают жители области - получатели социальных услуг, входящие в группу риска – пожилые люди старше 60 лет, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Средства индивидуальной защиты распространяют через сотрудников соцзащиты, они раздадут маски более 21 тысячи человек. Также бесплатно через министерство здравоохранения маски получат беременные женщины, а в военкомате СИЗ ими обеспечат призывников. На эти цели из бюджета выделено более 50 миллионов рублей.

Напомним, с завтрашнего дня, 20 мая, в регионе начнет действовать обязательный масочный режим. Без средств индивидуальной защиты нельзя будет появляться в общественных местах и в транспорте.

Уголок Профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Часть 8 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU