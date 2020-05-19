2020-05-19T05:58:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 48 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 19 мая в Иркутской области

Всего диагноз COVID-19 в Приангарье поставили уже 746 раз
Мария КНЯЗЕВА
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Еще 48 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 19 мая в Иркутской областиЕще 48 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 19 мая в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. По данным на утро 19 мая, коронавирусную инфекцию выявили еще у 48 человек. Итого с начала распространения коронавируса в Приангарье вирусом заразились 746 человек. Стоит отметить, что 160 из них уже выздоровели, 15 из них выписаны из больниц только за последние сутки.

«573 человека сейчас находятся под присмотром медиков и получают все необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 195 вахтовиков и 65 пациентов, переведенных из обсерваторов».

К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без смертей, утром региональные власти сообщили, что еще один пациент с коронавирусом скончался в области - итого - семеро. Еще семь человек умерли от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, но COVID-19 у них также был подтвержден.

Напомним, что режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, а с завтрашнего дня в Приангарье будет обязательно ношение масок в публичных местах, а также в общественном транспорте.

189 вахтовиков больны коронавирусом в Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев призвал организации пересмотреть кадровую политику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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