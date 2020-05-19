Еще 48 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 19 мая в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. По данным на утро 19 мая, коронавирусную инфекцию выявили еще у 48 человек. Итого с начала распространения коронавируса в Приангарье вирусом заразились 746 человек. Стоит отметить, что 160 из них уже выздоровели, 15 из них выписаны из больниц только за последние сутки.
«573 человека сейчас находятся под присмотром медиков и получают все необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 195 вахтовиков и 65 пациентов, переведенных из обсерваторов».
К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без смертей, утром региональные власти сообщили, что еще один пациент с коронавирусом скончался в области - итого - семеро. Еще семь человек умерли от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, но COVID-19 у них также был подтвержден.
Напомним, что режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, а с завтрашнего дня в Приангарье будет обязательно ношение масок в публичных местах, а также в общественном транспорте.
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Уголок Профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Часть 8
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ИСТОЧНИК KP.RU