19 Май 2020 2020-05-19T09:44:07+03:00

Семь человек в Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С начала сезона клещи уже покусали 3872 жителя Иркутской области. Весна выдалась ранней и теплой, поэтому кровососы и вышли на охоту. Об этой опасности нельзя забывать! Уже семь жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. За их жизнь борются врачи.

"Исследовано 2649 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,8%, боррелиозом – 19,7%, другими клещевыми инфекциями – 8%. Госпитализировано 7 человек с подозрением на клещевой энцефалит, 4 – на клещевой бореллиоз, 4 – на клещевой риккетсиоз", - уточняет пресс-служба Роспотребнадзора.

Поэтому, выезжая надолго в лес, позаботьтесь о прививках. Последнюю из них надо сделать за 2 недели до поездки. Во всех остальных случаях поможет страховка от клеща. Она снизит затраты, если придется экстренно ставить иммуноглобулин, препарат достаточно дорогой.

"Активность клещей регистрируется в черте Иркутска (Октябрьский район, микрорайоны Зеленый, Березовый, Юбилейный, предместье Радищево,набережная реки Ушаковки, Академгородок, бульвар Рябикова, район залива Якоби), на территории Иркутского, Ангарского, Усть-Илимского, Усольского, Шелеховского, Нижнеудинского, Слюдянского, Тайшетского, Заларинского, Черемховского, Нукутского, Аларского, Братского районов", - уточняет Роспотребнадзор.

Клещевой энцефалит - это крайне тяжелое заболевание. Если опоздать с лечением и с введением противоклещевого иммуноглобулина в случае укуса зараженного кровососа, то спасти жизнь человека очень сложно. Позаботьтесь о себе.

ИСТОЧНИК KP.RU