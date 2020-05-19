Всех приезжих в Иркутской области будут отправлять на карантин

19 Май 2020 2020-05-19T12:34:16+03:00

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Пока в обсерваторы направляют только тех, кто прибывает из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Бурятии и Якутии. А также вахтовиков, которые едут работать на месторождения. Однако уже приезд рабочих резко поднял статистику коронавируса. Больны 195 из них. Один, 58-летний житель Татарстана, скончался в больнице Усть-Кута.

– Считаю, что у нас существует необходимость создания дополнительных обсерваторов. В область прибывают не только вахтовики, но и люди из других регионов разными видами транспорта. Их всех нужно отправлять на обязательный двухнедельный карантин. Поручаю этот вопрос проработать региональному министерству экономического развития, - сообщил на оперативном штабе глава Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным регионального Роспотребнадзора на 19 мая, показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области вырос до 31,1 на 100 тысяч населения. Прирост за сутки - 48 человек, в том числе 15 вахтовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU