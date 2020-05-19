2020-05-19T13:16:41+03:00
Общество

С 20 мая Иркутская область переходит на масочный режим

Он обязателен в магазинах, транспорте и на работе
Ольга СЛАВИЧЕВА
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С 20 мая Иркутская область переходит на масочный режим .С 20 мая Иркутская область переходит на масочный режим .Фото: Олег УКЛАДОВ
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Маска - это защитное средство, которое способно стать барьером на пути инфекции. Равно как и другие полезные гигиенические навыки - частое мытье рук и дезинфекция купленных вещей. С 20 мая и на несколько ближайших месяцев маска , а многоразовыми все уже обзавелись, станет постоянным атрибутом нашей жизни. В транспорте, магазинах, общественных местах и на работе.

- Для того чтобы нам перейти на следующий этап выхода из самоизоляции, важно пересмотреть личное отношение к собственной безопасности. Есть простые правила при пандемии: держать дистанцию в людных местах, регулярно и правильно мыть руки и носить защитную маску. На обеспечение масками определенных категорий населения из областного бюджета выделено 50 млн рублей, - сообщил глава региона Игорь Кобзев.

И это стоит сделать. Коронавирус распространяется внутри региона, контактным путем - то есть в тех же магазинах и автобусах. По данным регионального Роспотребнадзора на 19 мая, показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Из общего числа заразившихся 195 человек – вахтовики. Один из них, к сожалению, скончался в больнице Усть-Кута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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