19 Май 2020 2020-05-19T14:38:14+03:00

7-летняя девочка пропала в поселке Хомутово под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Уехала кататься на велосипеде и в назначенное время домой не вернулась. В поселке Хомутово места себе не находят родственники 7-летней Юлии. С заявлением о пропаже дочери в отдел полиции обратилась мама девочки.

К поискам полицейские уже подключились. Улицы поселка сейчас патрулируют сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, полицейские и добровольцы.

«Известно, что ребенок начал прогулку на улице Доготырева в поселке Хомутово», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы девочки: рост 122 сантиметра, телосложение среднее, на вид лет 5-7, тип лица европейский, овальное лицо, голубые глаза, темно-русые волосы длиною до плеч.

На прогулку девочка надела розовые леопардовые шорты, бело-голубую кофту. С собой был велосипед зеленого цвета.

КОНКРЕТНО

Если вы видели разыскиваемую девочку, звоните по телефонам (3952) 21-26-26 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU