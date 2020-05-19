7-летняя девочка пропала в поселке Хомутово под Иркутском
Уехала кататься на велосипеде и в назначенное время домой не вернулась. В поселке Хомутово места себе не находят родственники 7-летней Юлии. С заявлением о пропаже дочери в отдел полиции обратилась мама девочки.
К поискам полицейские уже подключились. Улицы поселка сейчас патрулируют сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, полицейские и добровольцы.
«Известно, что ребенок начал прогулку на улице Доготырева в поселке Хомутово», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Приметы девочки: рост 122 сантиметра, телосложение среднее, на вид лет 5-7, тип лица европейский, овальное лицо, голубые глаза, темно-русые волосы длиною до плеч.
На прогулку девочка надела розовые леопардовые шорты, бело-голубую кофту. С собой был велосипед зеленого цвета.
КОНКРЕТНО
Если вы видели разыскиваемую девочку, звоните по телефонам (3952) 21-26-26 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU