Количество больных среди вахтовиков в Иркутской области 19 мая выросло до 195

19 Май 2020 2020-05-19T15:03:50+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора на 19 мая, показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Несмотря на то, что этот показатель один из самых низких в Сибири, он очень быстро растет.Из общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией 195 человек – сотрудники нескольких организаций, работавшие в регионе вахтовым методом. Один из вахтовиков скончался.

– По-прежнему идет большой рост заболевших вахтовиков. Очаги концентрации находятся в вахтовых посёлках в Бодайбинском и Усть-Кутском районах. Моим решением приостановлено перемещение работников вахтовым методом. Требую от работодателей и соответствующих ведомств исполнения решений штаба. От этого зависит безопасность всех жителей области, - сказал на оперштабе глава региона.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский рассказал, что по дороге на месторождение, где работают вахтовики, организован передвижной пункт ДПС. Полицейские не дают вахтовикам ездить по региону.

Всего в регионе 194 компании, в которых работают вахтовики. Всего таким образом работает 13, 5 тысяч человек, в основном на добыче полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU