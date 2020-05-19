2020-05-19T15:03:50+03:00
Общество

Количество больных среди вахтовиков в Иркутской области 19 мая выросло до 195

Один из них скончался
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Количество больных среди вахтовиков в Иркутской области 19 мая выросло до 195.Количество больных среди вахтовиков в Иркутской области 19 мая выросло до 195.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

По данным регионального Роспотребнадзора на 19 мая, показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Несмотря на то, что этот показатель один из самых низких в Сибири, он очень быстро растет.Из общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией 195 человек – сотрудники нескольких организаций, работавшие в регионе вахтовым методом. Один из вахтовиков скончался.

– По-прежнему идет большой рост заболевших вахтовиков. Очаги концентрации находятся в вахтовых посёлках в Бодайбинском и Усть-Кутском районах. Моим решением приостановлено перемещение работников вахтовым методом. Требую от работодателей и соответствующих ведомств исполнения решений штаба. От этого зависит безопасность всех жителей области, - сказал на оперштабе глава региона.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский рассказал, что по дороге на месторождение, где работают вахтовики, организован передвижной пункт ДПС. Полицейские не дают вахтовикам ездить по региону.

Всего в регионе 194 компании, в которых работают вахтовики. Всего таким образом работает 13, 5 тысяч человек, в основном на добыче полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бастрыкин держит на контроле расследование дела о превышении должностных полномочий полицейских в Усолье-Сибирском
240 миллионов рублей получит Иркутская область на выплаты медикам в мае
Количество больных среди вахтовиков в Иркутской области 19 мая выросло до 195
В течение нескольких дней жительница Иркутской области переводила деньги аферистам
Движение по улице Баррикад ограничат до конца июля в Иркутске
На неделю ограничат движение по улице Желябова в Иркутске
С 20 мая Иркутская область переходит на масочный режим
«Полюс» профинансировал строительство бассейна в Нижнеудинске
Всех приезжих в Иркутской области будут отправлять на карантин
Иркутские застройщики выбирают «Ростелеком Ключ»
Аптека в Иркутске продавала маски только с условием покупки другого товара
Семь человек в Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит
Поиски пропавших братьев 9 и 10 лет завершены в Бурятии
В июне на Ие, Уде и Бирюсе начнут строить дамбы
19-летний водитель Тойоты Чайзер снес металлическое ограждение на улице Байкальская в Иркутске
Вахтовик из Татарстана умер в Иркутской области от коронавируса
Поправки в Конституцию РФ: семейные ценности и традиции в приоритете
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области
Лес загорелся в Иркутской области из-за поджога сухой травы
Еще 48 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 19 мая в Иркутской области
Два миллиона масок раздадут бесплатно в Иркутской области
Деревообрабатывающее предприятие горело утром 19 мая в Иркутской области