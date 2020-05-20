2020-05-19T18:26:00+03:00
Общество

Единовременную выплату получат медики Иркутской области за работу в условиях COVID-19

Глава региона заявил об этом при посещении "Скорой помощи"
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Единовременную выплату получат медики Иркутской области за работу в условиях COVID-19.Единовременную выплату получат медики Иркутской области за работу в условиях COVID-19.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Региональная единовременная выплата положена работникам медицинских учреждений, занятым в лечении коронавируса и входящий в зону риска заражения COVID-19. Указ об этом уже подписан.

- Ранее дополнительную оплату из средств федерального бюджета получали сотрудники медицинских учреждений, работающие с пациентами, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, - уточняет пресс-служба правительства Иркутской области. - Так, на станции скорой медицинской помощи Иркутска за март и апрель доплату получили 95 сотрудников. Остальные работники медучреждения также постоянно находятся в зоне риска. Отправляясь на вызов, они не знают, с каким диагнозом придется столкнуться. Кроме того, возросла нагрузка и на других специалистов.

Единовременная региональная выплата полагается за интенсивность труда во время режима повышенной готовности в лечебных учреждениях, где были выявлены пациенты с коронавирусом.

Эти средства получат работники "Скорой", перепрофилированных больниц, где лечат пациентов с пневмонией, среди которых были и заразившиеся коронавирусом. Рассчитана доплата и на специалистов лабораторий, где проводят исследование проб.

Обозначены и суммы. Так, докторам выплатят по 50 тыс. рублей, медсестры, фельдшеры и водители "Скорой" - по 25 тыс. рублей, санитары, уборщики и прочие сотрудники, обеспечивающие исследование потенциально опасных проб - по пять тысяч рублей.

На встрече с работниками "Скорой" Игорь Кобзев озвучил свое решение. Деньги медики получат в ближайшие дни, это на контроле главы региона.

Напомним, те медики, которые работали непосредственно с больными коронавирусом, получили двукратные выплаты за смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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