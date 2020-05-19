Владимир Путин раскритиковал правительство за сложности с доплатами медикам за коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T19:38:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблемы с выплатами медикам за работу в условиях коронавируса вызвали возмущение у главы государства. При этом президент сообщил, что не стоит перекладывать вину за случившееся на главврачей, которые и так работают с утра до ночи.

Средства, от 25 до 80 тысяч рублей, должны получить все медики : доктора, фельдшеры, медсестры, санитары и водители "скорых", сталкивающиеся с коронавирусом. Это особый риск. Но где-то деньги не выплачены, где-то выплачены, но не полностью, и не все, что с самого начала пообещал глава государства. На совещании 19 мая Владимир Путин призвал не перекладывать ответственность на главных врачей. Сам документ, составленный в правительстве, понять было непросто, сообщает KP.RU

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Положенные выплаты перечислили 30 тысячам врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU