Отключение холодной воды в Свердловском районе 2020 в Иркутске: когда, адреса

20 Май 2020 2020-05-20T04:37:28+03:00

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Отключение холодной воды в Свердловском районе 2020 в Иркутске оставит жителей части города без питьевой воды на два дня. Холодное водоснабжение прекратят там с 22.00 25 июня, а возобновят в 14.00 27 числа того же месяца.

«Отключение связано с планово-предупредительными ремонтными работами на сетях водопровода и канализации», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Под отключение холодной воды в Свердловском районе 2020 в Иркутске попадут дома в поселке Затон, в предместье Глазково, в Студгородке. Воды не будет у жителей домов в границах от ж/д станции Академической до станции Мельниково, Кайская Гора, Кайская Роща до реки Иркут по правому берегу и до Ангары. По левому берегу Ангары краны будут молчать до Академического мости и до станции Академической.

Жителей предупреждают, что к этому времени нужно сделать запасы питьевой воды, так как подвоз будет только к больницам и детским домам. Адреса, где отключат холодную воду – здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU