Как правильно вывести детей из режима самоизоляции

20 Май 2020 2020-05-20T05:33:45+03:00

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Психолог Минздрава РФ Светлана Лазуренко на брифинге ВОЗ рассказала, как правильно выводить детей и подростков из самоизоляции, и кому из них во время пандемии сложнее всего. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Специалист отметила, что дошкольникам условия самоизоляции переживать тяжелее, поскольку они в меньшей степени владеют гаджетами, чтобы развлекать себя. Им нужно живое общение со сверстниками и игры. При этом, по словам Светланы Лазуренко, у детей дошкольного возраста, как правило, лишь один-два близких друга, и родители при желании могут помочь сохранить контакт детей с ними.

Очень важна в период самоизоляции позиция родителей. Если они максимально уделяют дошколятам заботу и внимание, то дети эмоционально легче перенесут это время. А вот школьники и подростки активно общаются между собой в интернете, это помогает пережить самоизоляцию.

Выходя из режима самоизоляции, родителям следует постепенно менять режим дня детей (если, к примеру, сместился график сна), и заранее планировать с ними, куда пойти и чем заняться после снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU