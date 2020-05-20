Ураза Байрам в Иркутске 2020: как и где будет праздноваться

20 Май 2020 2020-05-20T05:36:34+03:00

Ураза Байрам в Иркутске 2020: в этом году общей молитвы не будет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Несколько тысяч мусульман ежегодно собираются в день окончания поста в месяц Рамадан у Соборной мечети на ул. Карла Либкнехта в столице Приангарья. Из-за того, что религиозное строение не вмещает всех желающих на утреннюю молитву, в праздник перекрывают даже проезжую часть. Однако, в этом году Ураза Байрам в Иркутске 2020 пройдет по-особенному.

Общей молитвы не будет. Прочесть ее в честь праздника мусульманам в этом году придется дома. Конечно, такие изменения внесла пандемия коронавируса в мире. Меры приняты, чтобы сдержать распространение инфекции в регионе.

«Это очень важно для вашего здоровья и здоровья окружающих», - написал в своем Инстаграм врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. – «Большое спасибо муфтию Иркутской области Фариту Мирзагитовичу Мингалееву за понимание и поддержку в этом вопросе».

Праздник Ураза Байрам в Иркутске 2020 мусульманам придется отмечать дома, в окружении родных.

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ИСТОЧНИК KP.RU