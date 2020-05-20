Минздрав дал прогноз, когда коронавирус возьмут под контроль

20 Май 2020 2020-05-20T06:05:25+03:00

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Распространение коронавируса в России возьмут под контроль к июлю этого года. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елену Малинникову.

- Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — сообщила Елена Малинникова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Елена Малинникова также сообщила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся COVID-19, они не станут «пиковыми». Скорее всего, они будут сезонными, как это свойственно большинству острых респираторных инфекций.

Напомним, что ранее, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появление вакцины от коронавируса ожидается к июлю этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU