Минздрав дал прогноз, когда коронавирус возьмут под контроль
Распространение коронавируса в России возьмут под контроль к июлю этого года. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елену Малинникову.
- Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — сообщила Елена Малинникова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
Елена Малинникова также сообщила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся COVID-19, они не станут «пиковыми». Скорее всего, они будут сезонными, как это свойственно большинству острых респираторных инфекций.
Напомним, что ранее, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появление вакцины от коронавируса ожидается к июлю этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU