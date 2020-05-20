2020-05-20T06:45:56+03:00
Общество

Стало известно, кто и как получит бесплатные маски в Иркутской области

Жителям региона раздадут миллион защитных средств
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Стало известно, кто и как получит бесплатные маски в Иркутской области.Стало известно, кто и как получит бесплатные маски в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 20 марта в Иркутской области начался обязательный масочный режим. И раньше для того, чтобы пойти в магазин или аптеку, или поехать в транспорте, нужна была маска. Большинство ими уже обзавелись - купили или сделали сами. Но сейчас носить средства защиты - это уже не право, а обязанность. Стало известно, как получат их разные категории льготников.

Итак, самая многочисленная - это пенсионеры старше 60 лет, получающие соцуслуги на дому, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с детьми в социально-опасном положении, воспитывающие под опекой детей. А также - семьи с детьми -инвалидами и инвалидами старше 18 лет, получающими соцуслуги. Всем им маски принесут на дом социальные работники.

Выдадут в администрациях городов и поселков маски тем, кто работает с коронавирусом. Получат их все, кто работает в дежурных группах детских садов, кто обеспечивает проведение ЕГЭ - по месту работы. Беременным их выдадут врачи в женских консультациях, а призывникам - на призывном пункте.

Кто и как получит бесплатные маски в Иркутской области.

Кто и как получит бесплатные маски в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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