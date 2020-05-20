Денис Некипелов получил удостоверение депутата Законодательного Собрания Иркутской области
На сессии ЗС 20 мая Александр Ведерников вручил удостоверение депутата областного парламента Денису Некипелову. Соответствующее постановление приняла Избирательная комиссия региона.
Мандат Денису Некипелову перешел в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Дмитрия Бритока. Денис Некипелов избран по списку ЛДПР, в котором включен в региональную группу по Нижнеилимскому и Усть-Кутскому районам.
Депутат вошел в состав комитета по законодательству о государственном строительстве и местному самоуправлении.
Ранее Денис Некипелов работал в администрации Усть-Кутского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU