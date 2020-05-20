2020-05-20T07:44:51+03:00
Общество

Денис Некипелов получил удостоверение депутата Законодательного Собрания Иркутской области

Мандат он получил в связи с уходом из областного парламента Дмитрия Бритока
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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На сессии ЗС 20 мая Александр Ведерников вручил удостоверение депутата областного парламента Денису Некипелову. Соответствующее постановление приняла Избирательная комиссия региона.

Мандат Денису Некипелову перешел в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Дмитрия Бритока. Денис Некипелов избран по списку ЛДПР, в котором включен в региональную группу по Нижнеилимскому и Усть-Кутскому районам.

Депутат вошел в состав комитета по законодательству о государственном строительстве и местному самоуправлении.

Ранее Денис Некипелов работал в администрации Усть-Кутского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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