2020-05-20T10:38:09+03:00
Общество

Законопроект о налоговых льготах для бизнеса одобрен в первом чтении

Вопрос был внесен вместе с двумя другими альтернативными законопроектами
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Законодательное Собрание Иркутской области одобрило в первом чтении законопроект о налоговых льготах для бизнеса, пострадавшего во время пандемии. Напомним, на сессии был рассмотрен этот законопроект, разработанный депутатами фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и группы «Гражданская платформа». А также парламентарии рассмотрели еще два альтернативных законопроекта, предложенные членами КПРФ.

Межфракционный законопроект предлагает предоставить налоговые льготы предприятиям, которые работают в отраслях, включенных в федеральный перечень пострадавших от коронавируса. В частности, предлагается установить минимальные ставки по налогу, уплачиваемому по прощенной налоговой системе: для уплачивающих налог с дохода – 1%, для использующих принцип «доходы минус расходы» - 5%. Также речь идет о снижении на 50% ставки по транспортному налогу на авто, которые используются для нужд бизнеса.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова напомнила, что работа над всеми законопроектами, касающимися налоговых льгот для предпринимателей, ведется в рабочей группе. В ее состав входят депутаты, предприниматели, представители правительства, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты. По решению рабочей группы более проработанным был признан законопроект, внесенный группой депутатов от разных фракций ЗС. И он, кстати, в рейтинговом голосовании набрал больше всего голосов. Работа продолжится во втором чтении.

- Каждое заседание рабочей группы появляются новые предложения, все они рассматриваются, оценивается возможность их применения, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников. - Надо двигаться планово – федеральный законодатель отсрочил налоговые выплаты и предоставил нам такую возможность. У нас есть время основательно поработать над механизмами поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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