Штраф 15 000 рублей за нарушение самоизоляции заплатит житель Иркутской области

20 Май 2020 2020-05-20T10:45:00+03:00

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В апреле 23-летний житель Ангарска приехал на поезде из Москвы. Ситуация с распространением коронавируса на тот момент в столице уже была неблагоприятная. В связи с этим молодому человеку разъяснили, что две недели необходимо провести дома.

«Было выдано предписание о нахождении дома на обязательной самоизоляции», - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. – «С отстранением от посещения работы/организованного коллектива сроком на 14 дней».

Однако, долго придерживаться режима мужчина не стал. Уже спустя несколько дней вышел из дома и отправился на встречу с друзьями, чтобы вместе распивать спиртные напитки. Хотя ему объясняли, что нарушение санитарного законодательства повлечет за собой административную или даже уголовную ответственность.

В суде уточнили, что действия жителя Ангарска попадают под часть 2 статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Судья назначил ангарчанину штраф в размере 15 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU