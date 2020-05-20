2020-05-20T11:15:40+03:00
Происшествия

Катавшегося на машине по пешеходным дорожкам задержали в Иркутской области

Видео проезда автомобилиста полицейские увидели в соцсетях
Мария КНЯЗЕВА
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Катавшегося на машине по пешеходным дорожкам задержали в Иркутской области. Фото: стоп-кадр с видео на сайте МВД РФ по Иркутской областиКатавшегося на машине по пешеходным дорожкам задержали в Иркутской области. Фото: стоп-кадр с видео на сайте МВД РФ по Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне в соцсетях появилось видео автомобиля, ехавшего по пешеходной зоне в «Аллее Любви» в Ангарске. Правыми колесами машина ехала по тротуару, так что пешеходам приходилось уступать ему место, левыми по дорожке для велосипедистов. Стоит отметить, что автомобильной дороги в парке вообще не предусмотрено. На видео хорошо были видны и номерные знаки транспортного средства «Ниссан Блюберд». Так нарушителя и удалось найти полицейским. Им оказался 20-летний ангарчанин.

«За езду по пешеходной дорожке либо тротуару предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 2000 рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Кроме того, выяснилось, что у водителя отсутствует страховой полис ОСАГО. Составлены материалы по статьям «Нарушения правил расположения транспортного средства» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности».

Свою вину молодой человек признал. На вопрос «что подвигло его на такой поступок?» ответил «возил на работу питьевую воду».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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