2020-05-21T06:17:21+03:00
Общество

Всем выйти из сумрака: иркутские полицейские проведут операцию «Тонировка»

Рейды пройдут 22, 25 и 26 мая
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Всем выйти из сумрака: иркутские полицейские проведут операцию «Тонировка»Всем выйти из сумрака: иркутские полицейские проведут операцию «Тонировка»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Внимание, водители, которые еще ездят на автомобилях с тонированными передними стеклами! 22, 25 и 26 мая, инспекторы ГИБДД проведут в Иркутске и Иркутском районе операцию «Тонировка». Полицейские будут штрафовать владельцев машин, светопропускаемость стекол которых не соответствует требованиям технического регламента.

Кстати, с начала 2020 года в Иркутской области полицейские оштрафовали уже 7900 водителей, которые предпочитают ездить с черной пленкой на стеклах.

- За это нарушение автомобилистам грозит штраф в 500 рублей, - напоминают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Водителю, отказавшемуся устранить нарушение на месте, помимо составления административного протокола, выдается требование об устранении тонировки в 10-дневный срок. За повторное нарушение грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.

Полицейские также напоминают, что альтернатива тонировке в виде «сетки», «шторки», «легкосъемной пленки» также запрещена по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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