2020-05-21T07:10:59+03:00
Общество

Пострадавшим от пожара в селе Сполошино Киренского района выдадут жилищную субсидию

В деревне в 2019 году сгорели почти все дома
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Жителям села Сполошино Киренского района, которые потеряли свои дома из-за лесного пожара, выдадут жилищные субсидии. Так решили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области на сессии 20 мая. Соответствующий законопроект принят во втором чтении. Предлагается выделить каждому пострадавшему по 877 тысяч рублей.

Уточним, пожар в Сполошино произошел летом 2019 года, тогда из 24 домов в селе сгорело 22. Пострадавшие живут у родственников или на съемных квартирах, жилья в собственности ни у кого из них нет.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин также пояснил, что село отдаленное, поэтому дальнейшее его существование нецелесообразно.

Кроме того, на сессии во втором чтении утверждены изменения в закон, которые предусматривают региональную социальную доплату неработающим пенсионерам до величины прожиточного минимума.

А в окончательном чтении принят законопроект, по которому теперь многодетные семьи будут получать ежемесячную компенсацию расходов на питание детей, обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных учреждениях. В Приангарье такая школа расположена в Аларском районе, здесь обучаются 76 детей из 46 многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутские мусульмане отметят Ураза-байрам дома
Иркутского подрядчика привлекут к ответственности за укладку асфальта в лужи
Пострадавшим от пожара в селе Сполошино Киренского района выдадут жилищную субсидию
233 тысячи масок бесплатно раздадут в Иркутской области
Бюджет Иркутской области уточнили
Всем выйти из сумрака: иркутские полицейские проведут операцию «Тонировка»
Трех человек спасли на пожаре в Иркутской области
Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области
863 случая заражения коронавирусом подтверждено 21 мая в Иркутской области
Природный пожар на площади 70 га горит в Иркутской области
За неоплату штрафа за езду в пьяном виде сибиряку назначили обязательные работы
Семью из Новосибирска принудительно посетили в обсерватор в Иркутске
В больницах Иркутской области достаточно мест для лечения больных коронавирусной инфекцией