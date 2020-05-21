Пострадавшим от пожара в селе Сполошино Киренского района выдадут жилищную субсидию

21 Май 2020 2020-05-21T07:10:59+03:00

В деревне в 2019 году сгорели почти все дома

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Жителям села Сполошино Киренского района, которые потеряли свои дома из-за лесного пожара, выдадут жилищные субсидии. Так решили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области на сессии 20 мая. Соответствующий законопроект принят во втором чтении. Предлагается выделить каждому пострадавшему по 877 тысяч рублей.

Уточним, пожар в Сполошино произошел летом 2019 года, тогда из 24 домов в селе сгорело 22. Пострадавшие живут у родственников или на съемных квартирах, жилья в собственности ни у кого из них нет.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин также пояснил, что село отдаленное, поэтому дальнейшее его существование нецелесообразно.

Кроме того, на сессии во втором чтении утверждены изменения в закон, которые предусматривают региональную социальную доплату неработающим пенсионерам до величины прожиточного минимума.

А в окончательном чтении принят законопроект, по которому теперь многодетные семьи будут получать ежемесячную компенсацию расходов на питание детей, обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных учреждениях. В Приангарье такая школа расположена в Аларском районе, здесь обучаются 76 детей из 46 многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU