2020-05-21T10:32:53+03:00
Коронавирус Covid-19

К работе вахтой в Иркутской области будут привлекать местных жителей

Такие рекомендации дал врио главы региона Игорь Кобзев
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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К работе вахтой в Иркутской области будут привлекать местных жителейК работе вахтой в Иркутской области будут привлекать местных жителейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чтобы предотвратить завоз и распространение в регион коронавируса, к работе вахтовым методом в Иркутской области, теперь будут привлекать только местных жителей. Такие рекомендации сделал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. За последние сутки именно у 48 человек, прибывших на работу вахтовым методом в Приангарье была выявлена коронавирусная инфекция. Всего за 20 мая в регионе зарегистрировано 83 случая заболевания.

- При перевахтовке обязательно проводить дезинфекцию всех жилых и служебных помещений, оборудования и транспорта, - отметил Игорь Кобзев. - Исключить контакт между поступающими и убывающими вахтовиками. Настоятельно рекомендую привлекать к работе местное население, а не сотрудников из других регионов. Так мы сможем решить проблему безработицы в этих отдаленных территориях, а также защитить наших жителей от новых случаев заражения.

Также власти еще раз напомнили о том, что с 20 мая в нашем регионе действует масочный режим, который нужно соблюдать в общественных местах и транспорте. Также организована бесплатная выдача средств индивидуальной защиты. Более 2 миллионов масок получат педагоги, которые будут работать на ЕГЭ, работники детских садов, социально незащищенные категории населения, пенсионеры старше 60 лет, беременные женщины и призывники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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