2020-05-21T20:07:53+03:00
Общество

13 школ и детских садов откроются в Иркутской области

Строительство в регионе продолжается
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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13 школ и детских садов откроются в Иркутской области.13 школ и детских садов откроются в Иркутской области.
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Пять новых детских садов скоро распахнут свои двери в регионе. Садики на 120 ребятишек откроются в поселке Новолисиха под Иркутском, в Куйтуне и Балаганске. А в Братске - на 75 мест. Примерно в это же время заполнятся детьми два дошкольных учреждения в Ангарске - на 260 и 220 мест.

Конечно, будут вводиться в строй и новые школы. Две из них - под Иркутском, где острая их нехватка ощущается уже давно - в поселке Маркова на 1275 мест и в Хомутово - на 725 учащихся. Такое же, как в Хомутове, по количество будущих школьников учебное заведение откроется и в Баяндае.

Многие здания для детей ждет капремонт.

- В 36 образовательных учреждениях идут капитальные ремонты и реконструкция, - со ссылкой на и.о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. - Среди них десять детских садов и 26 школ. В школе поселка Онгурён Ольхонского района будет устроен спортзал, помещения столовой и группы дошкольного возраста на 25 мест. В школе поселка Большой Луг Шелеховского района проведут реконструкцию, работы завершат в 2022 году.

Кроме того, по отдельному плану идет ремонт детских образовательных учреждений в пострадавшем от наводнения Тулуне

ИСТОЧНИК KP.RU

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