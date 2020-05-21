2020-05-21T14:27:51+03:00
Общество

Дети чуть не погибли, катаясь на плоту по водохранилищу

В Иркутской области самодельное «плавсредство» не выдержало вес ребят
Мария КНЯЗЕВА
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Дети чуть не погибли, катаясь на плоту по водохранилищуДети чуть не погибли, катаясь на плоту по водохранилищуФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Попытка трех ребят переплыть на самодельном плоту залив Курчатова Братского водохранилища едва не закончилась трагедией. Соединенные бревна не выдержали вес мальчишек и разошлись. Все трое оказались в холодной воде. А глубина в этом месте – 8 метров!

«К счастью, им удалось добраться до берега, где их увидели очевидцы и вызвали скорую помощь», - рассказал пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России Приангарья Евгений Потапов.

Все трое мальчиков - 2006, 2009, 2010 годов рождения – госпитализированы с диагнозом переохлаждение. А их родителям теперь предстоит отвечать за административное правонарушение «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как отмечают спасатели, это не единственный случай, когда у воды находятся дети без присмотра взрослых. С начала года зафиксировано уже четыре десятка таких случаев. Не удалось избежать и смертей. На реке Китой в Ангарске 10 апреля провалилась под лед 12-летняя девочка, погиб и парень, бросившийся спасать ее. В остальных случаях гибели детей удалось избежать благодаря очевидцам, вызвавшим спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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