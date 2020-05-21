Движение на перекрестке Грязнова и Дзержинского ограничат в Иркутске

21 Май 2020 2020-05-21T15:00:17+03:00

Проезд затруднен уже сегодня, 21 мая, с 20.00

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В Иркутске полным ходом идет диагностики и плановый ремонт теплосетей города. Не мудрено, ведь за лето нужно подготовиться к следующему отопительному сезону. Так, сегодня, 21 мая, в 20.00 перекроют левую часть перекрестка улиц Грязнова-Дзержинского.

«Ограничения связаны с проведением работ по ремонту теплосети», - сообщает администрация города Иркутска.

Так как это центр города, работы здесь будут вестись в ночное время, уточняет «Оператор теплосети Иркутска». Днем проезд будет свободным. Открыть перекресток обещают в 06.00 утра.

По такой же схеме будет осуществляться ограничение и в ночь с 22 на 23 мая с 20.00 до 06.00, только в этот раз перекрыта будет правая часть дороги.

Просьба к автомобилистам внимательно следить за дорожными знаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU