2020-05-21T15:05:41+03:00
Общество

Заключенный цепью от бензопилы разбил голову начальнику отряда

Осужденному, который напал на сотрудника колонии в поселке Новобирюсинск Иркутской области, добавят срок
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Заключенный цепью от бензопилы разбил голову начальнику отряда.Заключенный цепью от бензопилы разбил голову начальнику отряда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло в колонии №24 поселка Новобирюсинск Иркутской области. (Отметим, что сама колония расположена в Тайшетском районе, но курируется из Красноярка). Тридцатипятилетний заключенный напал на начальника отряда. И цепью от бензопилы разбил ему голову. Вот подробности, которые сообщает по этому поводу ГУФСИН Красноярского края.

- Уголовное дело возбуждено в отношении осужденного, отбывающего наказание по ряду статей УК РФ (в том числе: «Убийство», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», «Кража») и приговоренного к 17,5 годам лишения свободы, - сообщает пресс-служба ведомства. - Он умышленно нанес несколько ударов металлической цепью от бензопилы в голову начальнику отряда ИК-24.

ГУФСИН уточняет, что насилие. не опасное для жизни и здоровья, удлиняет наказание на срок до пяти лет. А вот опасное для сотрудника колонии (или совершенное группой) увеличивают срок от 5 до 12 лет. Как квалифицировать это нападение, решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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