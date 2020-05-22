Перечень работников, которые получат единовременные выплаты, расширили в Иркутской области
Стимулирующие выплаты медикам в Иркутской области получат также и специалисты, работающие в так называемой «красной зоне». Как отметили региональные власти, они подвергаются риску точно так же, как и работники в коронавирусных госпиталях.
«Единовременную выплату за апрель, май и июнь получат сотрудники скорой помощи и стационаров, которые были перепрофилированы для помощи пациентам с внебольничной пневмонией, специалисты лабораторий, исследующих анализы на covid-19, водители санитарного транспорта, участковые врачи — терапевты и педиатры, а также их медсестры, врачи общей практики, фельдшеры, ведущие самостоятельный прием, медицинские работники, осуществляющие забор биологического материала», - представил перечень медработников, кому положены выплаты врио губернатора Иркутской области в своем Инстаграм.
Начислять денежные средства им будут, если на территории организации обнаружат коронавирус, за фактически отработанное время.
Кроме того, теперь на выплаты могут рассчитывать и работающие в стационарных организациях и стационарных отделениях соцобслуживания, которые помогают инфицированным коронавирусной инфекцией больным, а также оказывают услуги иркутянам из группы риска.
Также в регионе введут еще одну меру поддержки врачей. Сотрудникам всех семи больниц Приангарья, где лечат больных с COVID-19, во время работы будут оплачивать сотовую связь за счет регионального бюджета.
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ИСТОЧНИК KP.RU