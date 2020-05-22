На ЕГЭ-2020 выпускникам измерят температуру и рассадят на расстоянии 1,5 метра

22 Май 2020 2020-05-22T05:36:24+03:00

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ЕГЭ из-за коронавируса вновь перенесли, экзамены начнутся с 29 июня. От сдачи единого госэкзамены освободили тех одиннадцатиклассников, кто не планирует в этом году поступать в вузы. Девятиклассникам в этом году, можно сказать, повезло - ОГЭ отменили совсем, а в аттестаты выставят оценки на основе годовых отметок. Об этом сообщает сайт kp.ru.

О переносе ЕГЭ сообщил президент России Владимир Путин. Условия проведения уточнил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, выпускники будут сидеть в аудиториях на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга, кабинеты будут дезинфицировать, а у учеников на входе - измерять температуру.

В вузах выделят дополнительно 11 тысяч бюджетных мест. Прием документов от абитуриентов, учитывая новые сроки единого государственного экзамена, в университетах начнется в августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU