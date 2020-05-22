Туристов предупреждают о возможных встречах с медведями на КБЖД
Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» предупреждают туристов об опасности встречи с медведями на Кругобайкальской железной дороге – одном из излюбленных маршрутов для пеших походов.
«Особенно опасен в этом отношении, участок между 108 и 112 километрами КБЖД», - сообщают сотрудники учреждения. – «Во время проведения весенних учетов там зафиксировали повышенную активность хозяев тайги, стоянки на данном участке устраивать не стоит».
Специалисты так же подчеркивают, что в одиночные походы сейчас ходить не стоит.
КОНКРЕТНО
Памятка для туриста:
- не отбиваться от группы;
- передвигаться по открытой местности, где медведя можно будет увидеть издалека;
- если увидели свежие медвежьи следы, обозначьте свое присутствие громкими и резкими звуками (стучите палками, ложками по кастрюлям и т.п.)
- если заметили медвежонка, ни в коем случае не подходите к нему, не фотографируйте, а уходите, медведица, скорей всего,где-то недалеко;
- если косолапый слишком близко, можно использовать перцовый аэрозоль;
- если медведь близко, поставьте между собой и ним крупный предмет - рюкзак, велосипед и медленно отступайте. Не бегите! Это может спровоцировать нападение;
- запустите фальшфайер или ракетницу – это может отпугнуть хозяина тайги;
- никогда не оставляйте продукты в лагере в открытом доступе, пищевые отходы уносите с собой, иначе медведь часто будет появляться в близи туристических стоянок.
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ИСТОЧНИК KP.RU