22 Май 2020 2020-05-22T10:10:17+03:00

Туристов предупреждают о возможных встречах с медведями на КБЖД Фото: Архив "КП"

Особенно велик шанс повстречать их между 108 и 112 км

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Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» предупреждают туристов об опасности встречи с медведями на Кругобайкальской железной дороге – одном из излюбленных маршрутов для пеших походов.

«Особенно опасен в этом отношении, участок между 108 и 112 километрами КБЖД», - сообщают сотрудники учреждения. – «Во время проведения весенних учетов там зафиксировали повышенную активность хозяев тайги, стоянки на данном участке устраивать не стоит».

Специалисты так же подчеркивают, что в одиночные походы сейчас ходить не стоит.

КОНКРЕТНО

Памятка для туриста:

- не отбиваться от группы;

- передвигаться по открытой местности, где медведя можно будет увидеть издалека;

- если увидели свежие медвежьи следы, обозначьте свое присутствие громкими и резкими звуками (стучите палками, ложками по кастрюлям и т.п.)

- если заметили медвежонка, ни в коем случае не подходите к нему, не фотографируйте, а уходите, медведица, скорей всего,где-то недалеко;

- если косолапый слишком близко, можно использовать перцовый аэрозоль;

- если медведь близко, поставьте между собой и ним крупный предмет - рюкзак, велосипед и медленно отступайте. Не бегите! Это может спровоцировать нападение;

- запустите фальшфайер или ракетницу – это может отпугнуть хозяина тайги;

- никогда не оставляйте продукты в лагере в открытом доступе, пищевые отходы уносите с собой, иначе медведь часто будет появляться в близи туристических стоянок.

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ИСТОЧНИК KP.RU