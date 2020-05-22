В Иркутской области выросло число умерших, у которых был диагностирован COVID 19

22 Май 2020 2020-05-22T12:13:22+03:00

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В Иркутске за последние дни резко выросло число случаев коронавируса. На 22 мая в регионе уже 958 случаев, 738 человек в больницах. Но есть и трагическая статистика. Иркутяне уже обратили внимание, что в сводках распространения коронавируса появилось две графы, в которых заносятся случаи, когда медицина оказалась не в силах спасти больного. Это случаи смерти от COVID 19 ( их 8) и от причин, не связанных с инфекцией (9).

-Увы, люди умирают, и не только от коронавируса. Их всегда тяжело терять, - говорит и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. -Мы действительно стали фиксировать абсолютно все летальные исходы,независимо от того преобладало клиника covid или она практически отсутствовала. Но каждый случай смерти впоследствии разбирается очень подробно. У нас состоялись уже две клинико анатомических комиссии, они проходят с обязательным участием главного терапевта, главного пульмонолога, с участием ведущих специалистов кафедры. Изучается каждый случай смерти после того, как уже готовы результаты окончательного диагноза, после получения цитологической, гистологической экспертиз. И бывает так, что специалисты видят — да, у человек был зафиксирован covid, но это не стало причиной смерти, ее вызвало основное заболевание. Так, мы потеряли пациентку, которая справилась с тяжелейшей пневмонией, но умерла позже от обширного инфаркта.

Во всех случаях специальная комиссия медиков анализирует, что именно привело к трагическому исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU