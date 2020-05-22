Руслан Болотов вручил благодарности и почетные грамоты мэра Иркутска сотрудникам «Комсомольской правды»

22 Май 2020 2020-05-22T14:14:28+03:00

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24 мая «Комсомольская правда» отмечает большой юбилей. Нам исполняется 95 лет! Поздравить нас с юбилеем перед праздником, в студию радио «Комсомольская правда» Иркутск на 91,5 fm приехал мэр Иркутска Руслан Болотов. Градоначальник отметил профессионализм сотрудников издательского дома, пожелал успехов в работе и наградил сотрудников.

- У вас молодой, но в то же время опытный коллектив, - отметил Руслан Болотов. – Отмечу, что даже если вы задаете неудобные вопросы, вы делаете это корректно. А это очень важно в профессиональном подходе. Желаю, чтобы у вас всегда была профессиональная гордость за то, что вы делаете. Ну и конечно желаю счастья и главное здоровья. Думаю, в масках вас еще никто не поздравлял.

Итак, почетные грамоты и благодарности от мэра Иркутска получили: директор Иркутского филиала АО ИД «Комсомольская правда», доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб; ведущие радио Комсомольская правда» Иркутск на 91,5 fm Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева; директор по рекламе Ольга Пидгрибельная; главный бухгалтер Вера Терехова; заместитель главного бухгалтера Наталья Мельникова; заместитель редактора по газете Яна Лисина, а также корреспондент «КП»-«Иркутск» Андрей Синьков.

ИСТОЧНИК KP.RU