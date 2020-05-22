2020-05-22T15:15:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В вахтовые поселки на севере Иркутской области отправился десант медиков

Очаг эпидемии среди рабочих разрастается
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В вахтовые поселки на севере Иркутской области отправился десант медиков .В вахтовые поселки на севере Иркутской области отправился десант медиков .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Среди заболевших коронавирусом уже около трехсот вахтовиков. Очаг эпидемии на севере Иркутской области разрастается. Как их лечат?

Бодайбо и Усть-Куте сейчас работает много врачей-специалистов, туда выехали эпидемиологи, инфекционисты, дополнительный штат медсестер, - рассказывает Валентина Вобликова о ситуации на севере, где болеют вахтовики. - Понятно, что там нет больших госпиталей. В Бодайбо заболевших с легкой и бессимптомной формой размещают в здании школы, там созданы все возможные условия. То же самое в Усть-Куте — там их госпитализируют в бывшую больницу водников, где был дневной стационар и в санаторий «Усть-Кут».

Но если появляются малейшие признаки ухудшения состояния, рабочих переводят в инфекционный госпиталь в Братске, при необходимости в Иркутске.

-Вахтовики - это достаточно крепкие, здоровые мужчины. Они приехали на работу и мы рассчитываем все-таки на то, что большого числа тяжелых форм коронавируса у них не будет, - продолжает Валентина Вобликова. - Но все они изолированы, все получают лечение. Компании, в которых они работают, приняли решение о строительстве дополнительных госпиталей — и в Усть-Куте, и в Бодайбо. Примерно таких же, что уже строятся в Братске, Тайшете и Шелехове.

Эи госпитали не будут пустовать и после эпидемии коронавируса, они пригодятся в случае вспышки любых сезонных инфекций и для лечений обычных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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