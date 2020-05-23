2020-05-23T07:14:44+03:00
Здоровье

1078 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

За прошлые сутки обнаружили вирус еще у 120 человек, в основном, это вахтовики
Любовь АРБАТСКАЯ
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1078 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области1078 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области подтверждено уже 1078 случаев коронавируса. Увы, цифры растут. И в основном, за счет вахтовиков. За сутки добавилось еще 120 пациентов с этой инфекцией. По данным оперштаба региона, госпитализировано 842 человека, из них 72 - из обсерваторов и 396 вахтовиков.

Есть и хорошие новости - еще 16 человек побороли COVID-19 и и выписались домой. Всего выздоровевших в регионе - 219 пациентов.

Число умерших с коронавирусом в Иркутской области остается прежним. От инфекции скончались восемь человек в регионе, от других болезней, не связанных с COVID-19, - еще девять.

И.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова уже комментировала ситуацию с коронавирусом в регионе. Она отметила, что ростом заболеваемости сибирякам аукнулись майские выходные. Все эти дни на улицах полно людей, хотя стоит поберечься, побыть дома, а выходя, надевать маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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