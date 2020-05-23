2020-05-23T08:31:57+03:00
Происшествия

Поиски четверых пропавших детей в Иркутском районе завершены

Школьники вышли гулять вечером 22 мая и не вернулись домой
Любовь АРБАТСКАЯ
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Поиски четверых пропавших детей в Иркутском районе завершеныПоиски четверых пропавших детей в Иркутском районе завершеныФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутском районе завершились поиски четверых детей, пропавших вечером 22 мая. Двое мальчиков и двое девочек в возрасте от 10 до 13 лет вышли погулять вместе на улицу в селе Смоленщина и не возвращались до утра. Родители забили тревогу. Еще ночью обратились в полицию.

Ночью и утром 23 мая велись масштабные поиски. Полицейские, добровольцы, сотрудники районной администрации и местные жители прочесывали окрестности села, недостроенные дома и лес поблизости от поселка, опрашивали всех, кто мог видеть ребят. Ориентировка на пропавших школьников разлетелась по интернету. Задействовали даже вертолет и квадрокоптер. Более 100 человек разыскивали детей в Смоленщине, и это быстро принесло результат.

- Дети были обнаружены на одной из улиц поселка, - успокоили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Операция по поиску завершилась успешно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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