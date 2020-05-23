Еще 16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Иркутской области

23 Май 2020 2020-05-23T10:24:01+03:00

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Хорошие новости. Многие зараженные коронавирусом в Иркутской области идет на поправку. За прошедшие сутки выздоровели еще 16 человек, всего инфекцию побороли 219 пациентов в нашем регионе. Таковы данные оперштаба по борьбе с COVID-19 на 23 мая.

Судя по карте распространения коронавируса, больше всего пациентов выздоровело в Иркутске - 135 человек, а также в Иркутском районе - 18 человек, и в Ангарске - 16. Поправились и выписались из больниц все, у кого был подтвержденный COVID-19, в пяти районах: Нукутском, Зиминском, Аларском, Шелеховском и Осинском.

Напомним, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области достигло 1078. Из них 842 человека еще лежат в больницах, прирост за сутки составил 120 пациентов. Почти половина из госпитализированных с этой инфекцией - вахтовики. От коронавируса умерло восемь человек в регионе, еще девять скончались от других заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU