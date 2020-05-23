2020-05-23T12:23:33+03:00
Происшествия

Пешеход погиб под колесами "Субару" в Иркутской области

26-летний автомобилист сбил прохожего, который вышел на проезжую часть
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пешеход погиб под колесами "Субару" в Иркутской областиПешеход погиб под колесами "Субару" в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне в Аларском районе случилась трагедия. Под колеса автомобиля "Субару" на дороге "Кутулик-Аляты" попал 36-летний мужчина. От полученных травм он вскоре умер в больнице. Дорожные полицейские выясняют, как именно произошла смертельная авария. Кто виноват, пока говорить рано. Ни об алкогольном опьянении, ни о превышении скорости не сообщается.

- За рулем автомобиля был 26-летний мужчина, а пешеход вышел на проезжую часть, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сейчас проводится проверка, причины ДТП выясняются. Госавтоинспекция рекомендует не пренебрегать правилами дорожного движения, заботиться о своей безопасности.

Еще одна авария произошла в Куйтунском районе. Водитель трактора чересчур разогнался и машина перевернулась на дороге. Пострадала 31-летняя женщина, сидевшая в кабине, она в больнице. А 62-летнего водителя привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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