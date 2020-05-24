482 гектара леса горит 24 мая в Иркутской области

24 Май 2020 2020-05-24T05:01:46+03:00

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В Иркутской области продолжается ежедневная борьба с пожарами в лесном фонде. За минушие сутки были обнаружены и ликвидированы шесть пожаров в Усольском, Балаганском, Зиминском, Братском, Усть-Илимском, Тайшетском районах, а также еще одно возгорание от 21 мая в Нижнеудинском районе. Общая площадь потушенных очагов – 47 гектаров.

«Действующими на утро 24 мая перешли семь пожаров», - сообщает пресс-служба Правителсьтва Иркутской области. – «Три из них – вновь зарегистрированные, все в Усть-Илимском районе. Из ранее обнаруженных – два в Усть-Илимском районе, по одному – в Казачинско-Ленском и Тайшетском районах»

Площадь этих возгораний – 482 гектара, из них только 0, 5 гектаров - не покрытых лесом. Еще два очага на утро перешли в локализованном состоянии. Их площадь – 88 гектаров.

Как сообщают сотрудники Иркутской базы авиационной охраны лесов, в восьми пожарах виноваты грозы, еще столько же произошли по вине местных жителей.

Вчера в небе шесть самолетов Ан-2 и четыре легкомоторных воздушных судна провели в общей сложности более 46 часов. Авиамониторинг продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU