Пропавшую заикающуюся девушку разыскивают в Иркутске

24 Май 2020 2020-05-24T06:11:22+03:00

Она ушла из дома 23 мая, и до сих пор от нее нет вестей

Изменить размер текста: A A

В Приангарье сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 25-летнюю Надежду Полякову. Девушка в субботу, 23 мая, ушла из дома на улице Рабочего штаба в Иркутске. Она собиралась поехать в деревню Еловка, которая находится в Иркутском районе. Там живут ее родные.

Однако, в назначенное время до места сибирячка так и не добралась. Заволновавшиеся родственники обратились в полицию, так как об изменении планов она им не сообщала.

«Приметы Надежды Поляковой – на вид 25 лет, телосложение среднее, европейский тип лица, светлые волосы, голубые глаза», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «особая примета – девушка заикается».

Когда Надежда выходила из дома не ней была светло-голубая кофта со стразами, зеленые джинсы и черные кроссовки.

Если вы видели пропавшую девушку 23 числа или после, позвоните в полицию.

КОНКРЕТНО

Лиц, что-либо знающих о разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел. 8(3952) 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU