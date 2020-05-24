2020-05-24T06:11:22+03:00
Общество

Пропавшую заикающуюся девушку разыскивают в Иркутске

Она ушла из дома 23 мая, и до сих пор от нее нет вестей
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Пропавшую заикающуюся девушку разыскивают в ИркутскеПропавшую заикающуюся девушку разыскивают в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Приангарье сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 25-летнюю Надежду Полякову. Девушка в субботу, 23 мая, ушла из дома на улице Рабочего штаба в Иркутске. Она собиралась поехать в деревню Еловка, которая находится в Иркутском районе. Там живут ее родные.

Однако, в назначенное время до места сибирячка так и не добралась. Заволновавшиеся родственники обратились в полицию, так как об изменении планов она им не сообщала.

«Приметы Надежды Поляковой – на вид 25 лет, телосложение среднее, европейский тип лица, светлые волосы, голубые глаза», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «особая примета – девушка заикается».

Когда Надежда выходила из дома не ней была светло-голубая кофта со стразами, зеленые джинсы и черные кроссовки.

Если вы видели пропавшую девушку 23 числа или после, позвоните в полицию.

КОНКРЕТНО

Лиц, что-либо знающих о разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел. 8(3952) 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом на 24 мая в Иркутской области: плюс 116
1194 случая заражения коронавирусом подтверждено 24 мая в Иркутской области
Пропавшую заикающуюся девушку разыскивают в Иркутске
482 гектара леса горит 24 мая в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске на 24 мая: облачность переменная
97 вахтовиков заболели коронавирусом в общежитии в Иркутском районе
Пешеход погиб под колесами "Субару" в Иркутской области
Еще 16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Иркутской области
Поиски четверых пропавших детей в Иркутском районе завершены
Количество заразившихся коронавирусом на 23 мая в Иркутской области возросло на 120
1078 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Сибиряка, заболевшего коронавирусом, принудительно госпитализировали в Братске
Полицейские ищут четырех без вести пропавших детей в Иркутске