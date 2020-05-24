Количество заразившихся коронавирусом на 24 мая в Иркутской области: плюс 116
В Приангарье продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Количество заразившихся коронавирусом на 24 мая в Иркутской области, по данным пресс-службы региональных властей, уже 1194. Только за последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен 116 раз.
В больницах региона под присмотром медиков сейчас находится 952 пациента, 105 их них переведены на больничные койки из обсерваторов. Также большое число среди заразившихся составляют вахтовики – их на сегодняшний день уже 456 человек.
«За сутки выздоровели 6 человек, общее число выздоровевших – 255», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
К несчастью, борьба с COVID-19 в нашем регионе не обошлась без жертв: девять заболевших человек скончались. Еще 8 пациентов, у кого также была коронавирусная инфекция, умерли от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.
Таково количество заразившихся коронавирусом на 24 мая в Иркутской области.
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