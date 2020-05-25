90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске
В поселке Маркова под Иркутском нашли новый очаг заражения. Диагноз коронавирус подтвердился у одного из жильцов общежития. У всех, проживающих в этом же здании – а это 291 человек, начали брать анализы. Но 90 вахтовиков, не желая отправляться на изоляцию, сбежали на работу с постоянным местом проживания – на стройку в Ленинском районе Иркутска.
- Найти их удалось в тот же день, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – У половины из них тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. 45 человек заражены, причем переносят болезнь без выраженных симптомов.
Всех их отправили на лечение по месту жительства, а за общежитием теперь следят полицейские. Сейчас там 157 человек с диагнозом COVID-19. Лечить их будут прямо там, так как болезнь протекает в легкой форме. В здании дежурят врачи, привезены все необходимые лекарства. Если кому-то из жильцов станет хуже, его госпитализируют.
Ведется розыск всех, кто мог контактировать со сбежавшими вахтовиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU