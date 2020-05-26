Сотрудница больницы в Братске заразила коронавирусом 17 человек

26 Май 2020 2020-05-26T08:30:55+03:00

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В городской больнице №5 в Братске - вспышка коронавируса. А все потому что сотрудница медучреждения (ее профессию не называют, но подчеркивают - не медик) принесла заразу из дома на работу. Об этом сообщается на сайте администрации Братска.

- Она напрямую общалась с сыном, который прилетел в Братск и был определен на домашнюю самоизоляцию, - говорят в пресс-службе городской администрации. - Сын оказался болен, инфекция передалась матери. В свою очередь, она заразила в больнице еще несколько человек. Были приняты срочные меры, обследовано больше 100 человек. В итоге 13 сотрудников учреждения оказались заражены, плюс четверо детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Итого 17 человек подхватили коронавирус. После этого случая людям очередной раз напоминают, как важно соблюдать самоизоляцию, не встречаться с родственниками, которым выдано постановление на 14 дней, и носить маску.

В Братске лечат от коронавируса в двух больницах - Вихоревской и Братской ЦРБ. Там лежат не только местные пациенты, но и из северных территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU