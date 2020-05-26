Пневмония диагностирована у 9% заболевших коронавирусом в Иркутской области

26 Май 2020 2020-05-26T11:03:30+03:00

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Серьезный рост числа внебольничных пневмоний в Иркутской области начался, как того и ожидали медики, спустя две недели после майских праздников. Дали свой результат выезды на природу и походы в гости.

- И спустя 10 - 14 дней, после окончания инкубационного периода, мы увидели рост внебольничных пневмоний практически в 2 раза, – сказала на депутатском штабе по борьбе с коронавирусом и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. – Это свидетельствует об эпидемиологическом неблагополучии территории. И только два последних дня у нас не 50, не 70 случаев воспалений легких, а около 30. Также обращает на себя внимание тяжелое течение этих пневмоний: 25 - 30 пациентов постоянно находятся в палатах интенсивной терапии и реанимации. А от 3 до 6 человек на искусственной вентиляции легких.

Это достаточно серьезные, по оценке врачей, цифры. Ведь в каждом случае, когда больной находится в реанимации, врачи ведут борьбу не просто за его здоровье - за жизнь. В то же время у 81% зараженных болезнь протекает без всяких симптомов ( но они все равно изолированы, в больнице, чтобы не заражать других), а 10% переносят болезнь так же, как и любое ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU