2020-05-26T12:53:10+03:00
Общество

Подготовку к ЕГЭ и детский летний отдых обсудили на Депутатском штабе

Иркутская область поэтапно выходит из режима ограничений
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Во вторник, 26 мая, в Законодательном Собрании Иркутской области прошло очередное заседание Депутатского штаба по предупреждению распространения COVID-19. Главными темами стали предстоящая пора ЕГЭ и детский отдых.

«Непростой учебный год завершен, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. – Регион поэтапно выходит из режима ограничений. Но важно, чтобы экзамены прошли с учетом всех требований безопасности, и до жителей была доведена вся информация».

По информации и.о. министра образования Иркутской области Елены Апанович, у девятиклассников государственная итоговая аттестация отменена, оценки выставляются на основании годовых. А ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вуз.

Депутаты муниципальных дум, в свою очередь, рассказали о сложностях, которые возникли при переходе на новый формат обучения. Так, председатель думы Усолья-Сибирского Наталья Ефремкина отметила, что у учителей и учеников были проблемы с материально-техническим обеспечением учебного процесса. По словам председателя думы Куйтунского района Алены Якубчик, школам не хватает современных компьютеров, оборудования для проведения видеоконференций, требуется переоснащение библиотек с использованием цифровых технологий, а также тепловизоры.

«Важно, что сегодня появилось понимание, чего ждать в ближайшее время ученикам и их родителям, какие вопросы нужно решить для организации учебного процесса в дальнейшем, – отметила вице-спикер областного парламента Ольга Носенко. Также она предложила рассмотреть возможность дополнительной поддержки педагогов, чья нагрузка существенно возросла при переходе на дистанционное обучение. В свою очередь депутат Ольга Безродных подчеркнула, что из-за изменения сроков проведения ЕГЭ не должны быть нарушены права учителей на отпуск.

Кроме того, на депутатском штабе обсудили вопрос организации детского летнего оздоровительного отдыха. При благоприятных условиях откроются лагеря не раньше июля.

Также Вице-спикер Законодательного Собрания Лариса Егорова поинтересовалась, как ведется работа по строительству дополнительных инфекционных отделений. По словам Валентины Вобликовой, строительство трех больниц на средства градообразующего предприятия началось в Братске, Шелехове и в Тайшете. Кроме того, планируется построить инфекционное отделение в Тулуне, а также принято решение о строительстве инфекционных госпиталей для вахтовиков в Усть-Куте и Бодайбо, рассматривается возможность строительства такого госпиталя в Жигалово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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