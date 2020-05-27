2020-05-26T20:24:58+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области пока смягчать не будут

Переход ко второму этапу снятия ограничений затягивается
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Режим самоизоляции в Иркутской области пока смягчать не будут .Режим самоизоляции в Иркутской области пока смягчать не будут .Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О том, что о смягчении режима самоизоляции и переходе ко второму этапу снятия ограничений пока говорить рано, на заседании Депутатского штаба борьбе с коронавирусом сказала и.о.зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова. И это объяснимо: слишком высокая распространенность заболевания.

– О продолжении снятия ограничений не может быть и речи. Когда мы входили в первый этап снятия ограничений, показатель заболеваемости был 0,6. Сейчас он 1,5–1,6. Для смягчения мер нужен показатель меньше единицы, – заявила Валентина Вобликова.

Она также отметила, что по таким параметрам, как охват тестированием или количество мест для больных на 100 тысяч населения Иркутская область далеко превосходит требуемые показатели. В регионе уже проверили здоровье около 100 тысяч человек. А с учетом растущих темпов распространения инфекции ( в последние дни она прирастала по 5-10%) открываются новые отделения практически во всех ЦРБ и городских больницах.

Напомним, режим самоизоляции в Иркутской области действует до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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