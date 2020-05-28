2020-05-28T17:15:52+03:00
Общество

Ученый дал прогноз даты окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемиолог, член-корреспондент РАН Николай Филатов рассказал, что COVID затихнет уже в июне
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Ученый дал прогноз даты окончания эпидемии коронавируса в России.Ученый дал прогноз даты окончания эпидемии коронавируса в России.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ситуация с распространением в Москве, как считают эксперты, самая напряженная по сравнению с другими регионами России, но при этом контролируемая. Уже несколько дней количество новых заболевших в несколько раз меньше количества выздоровевших. В Сибири она еще растет, хотя до 80% заразившихся - бессимптомные носители вируса. Эпидемиолог Николай Филатов, профессор, член-корреспондент РАН рассказал KP.RU, что эпидемия стихнет уже в ближайшее время.

"Что касается динамики, то должен сказать, что уже где-то недели две разница между количеством выявленных и обследованных увеличивается. Это говорит о том, что искать вирус в популяции становится труднее. Это благоприятный фактор. То, что летальность у нас выросла (на сегодня в суммарном исчислении – 1% летальности), это плохой показатель. Это говорит о том, что мы еще правильно лечить коронавирусную инфекцию не умеем", - отметил Николай Филатов.

Он отметил, что в каждой стране вирус протекает со своими особенностями. В России болеют в основном взрослые люди. По мнению Филатова, еще пару недель назад надо было отправить детей в школы, а малышей в детсады. Тогда ситуация была бы даже лучше, вирус потерял бы свою силу. В любом случае, в июне ситуация будет активно улучшаться.

" Если не будут собирать стариков в регионах, никакого дополнительного пика там не будет. Пик закончится в Москве. Он начался в Москве и закончится в Москве. Для капельных инфекций основная роль – скученность, плотность населения. У нас второго такого региона в России с такой плотностью нет. Даже Санкт-Петербург по плотности уступает Москве намного. Поэтому не надо говорить, что там будет какой-то всплеск. Ничего не будет, никакого всплеска. Вот сейчас все напуганы коронавирусной инфекцией. А ведь средняя ежедневная смертность, если сравнивать 19-й год и 20-й не намного различается, в принципе одно и то же", - заявил он.

Эпидемиолог также уверен, что говорить об эпидемии не стоит - ее нет. А в середине июня вирус вовсе затихнет.

"То, что 60% зараженных коронавирусом только имеют клинику (клинические проявления - прим. ред.), а 40% не имеет клиники, говорит о том, что вирус пустяковый, а из него создали глобальную проблему, - считает он. -- Всегда происходит саморегуляция паразитарной системы. И на нашу иммунную систему, коллективный иммунитет, как сейчас говорят, будет влиять коронавирус, который циркулирует, и наша иммунная система будет влиять на его вирулентность. Вот вы говорите: вакцина. Уже делали же вакцину против MERS – остановили производство. Почему? Потому что оказалась невостребованной. Не нужна. Нет больных. И с этим COVID-19 будет то же самое."

ИСТОЧНИК KP.RU

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