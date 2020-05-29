2020-05-29T09:16:12+03:00
Общество

Торжественные регистрации браков начнутся с 1 июня в Иркутске

Но без масок в ЗАГС все равно не пустят
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Торжественные регистрации браков начнутся с 1 июня в ИркутскеТоржественные регистрации браков начнутся с 1 июня в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

С 1 июня в Иркутской области начнутся торжественные регистрации браков. До начала лета жених и невеста могли только зарегистрировать брак при входе в ЗАГС: никаких напутственных речей, ни праздничной обстановки. Но в июне все изменится. Молодоженов будут пропускать в торжественный зал, также они могут взять с собой одного фотограф и одного видеографа.

«Заявления на регистрацию брака во время распространения коронавируса в Приангарье принимались удаленно, через «Госуслуги», - рассказали «КП» в пресс-службе Службы ЗАГС Иркутской области. – «С 1 июня начнутся торжественные регистрации, присутствовать во время их проведения в зале смогут 5 человек – регистратор, жених, невеста, фотограф и видеограф. Не больше».

Однако, без средств индивидуальной защиты никого из этих 5 человек на свадьбу не пустят, жених и невеста должны быть в масках. После каждой церемонии помещение будет дезинфицироваться, проветриваться, интервал между брачующимися парами также будет увеличен.

Стоит также напомнить, что массовые мероприятия по-прежнему отменены, заведения общепита закрыты.

Снести нельзя оставить. Что делать с “деревяшками” в центре города?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подтопление прогнозируют в Киренском районе из-за повышения уровня воды в реке Киренга
Три кафе в Иркутске за работу во время самоизоляции оштрафуют
В ДТП под Черемховом пострадали двое подростков
Мой бизнес: Как работается самозанятым в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 мая всего 1 балл
Игорь Кобзев: затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне – это саботаж
Количество заразившихся коронавирусом на 29 мая в Иркутской области: плюс 162
11-й житель Иркутской области умер от коронавируса
1660 случаев заражения коронавирусом подтверждены 29 мая в Иркутской области
За стрельбу в пробке иркутянин отправится в колонию
Торжественные регистрации браков начнутся с 1 июня в Иркутске
Банк ВТБ продолжает поддержку своих клиентов в условиях пандемии
Ученый дал прогноз даты окончания эпидемии коронавируса в России
Пропавшего мужчину со шрамом на лице разыскивают в Иркутской области
Специалисты объяснили, опасен ли кошачий коронавирус для человека
Четыре автомобиля столкнулись на улице Депутатская в Иркутске: одна из машин перевернулась
Стало известно, как пройдет в Иркутске День города
Будет создан координационный совет по комплексному развитию Иркутска
Орудия для добычи огня нашли на месте строительства трассы в Иркутской области