Торжественные регистрации браков начнутся с 1 июня в Иркутске

29 Май 2020 2020-05-29T09:16:12+03:00

Но без масок в ЗАГС все равно не пустят

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С 1 июня в Иркутской области начнутся торжественные регистрации браков. До начала лета жених и невеста могли только зарегистрировать брак при входе в ЗАГС: никаких напутственных речей, ни праздничной обстановки. Но в июне все изменится. Молодоженов будут пропускать в торжественный зал, также они могут взять с собой одного фотограф и одного видеографа.

«Заявления на регистрацию брака во время распространения коронавируса в Приангарье принимались удаленно, через «Госуслуги», - рассказали «КП» в пресс-службе Службы ЗАГС Иркутской области. – «С 1 июня начнутся торжественные регистрации, присутствовать во время их проведения в зале смогут 5 человек – регистратор, жених, невеста, фотограф и видеограф. Не больше».

Однако, без средств индивидуальной защиты никого из этих 5 человек на свадьбу не пустят, жених и невеста должны быть в масках. После каждой церемонии помещение будет дезинфицироваться, проветриваться, интервал между брачующимися парами также будет увеличен.

Стоит также напомнить, что массовые мероприятия по-прежнему отменены, заведения общепита закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU