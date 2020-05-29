Пропавшего сборщика черемши ищут в Иркутской области

29 Май 2020 2020-05-29T12:30:22+03:00

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Ушел в лес собирать черемшу и заблудился. О том, что 28-летний Андрей Ощепков не вернулся, в полицию сообщил его родственник, с которым на сбор растения они отправились вместе – разошлись по разным сторонам, сговорившись о встрече вечером в условленном месте. Однако, Андрей к месту не вышел.

«Мужчина потерялся в Усольском районе в воскресенье, 24 мая, примерно в 27 километрах от поселка Хайта и 55 километрах от Усолья-Сибирского», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «При себе у Андрея Ощепкова не было ни телефона, ни документов, ни денег».

Разыскивают пропавшего сейчас полицейские, сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции, спасатели МЧС, волонтеры отряда «Лиза Алерт», местные жители. Для поисков применяют сигнальные ракеты, квадрокоптер, громкоговорители. Пока поиски не дали результатов.

КОНКРЕТНО

Рекомендации при отправке в лес:

- предупредить родных о маршруте, взять нож, спички, часы, компас, сотовый телефон,

- ярко одевайтесь, чтобы видно вас было издалека,

- не отходите от маршрута, не передвигайтесь по болотистой местности,

- если заблудились, остановитесь, прислушайтесь нет ли звуков машин, лая собак. Например, шум трактора слышен на расстоянии 3-4 км, лай собак – 2-3 км, поезд – до 10 км,

- если знаете, что на ваши поиски отправятся – оставайтесь на месте, разведите костер – дым поможет вас найти, повезет, если увидите линии электропередач, ж/д, реку – можно идти вдоль них, выйдите к людям,

- звоните 112 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU