Николай Валуев пригласил всех на чемпионат мира в Иркутск осенью

29 Май 2020 2020-05-29T15:56:49+03:00

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По правде говоря, иркутяне заметно приуныли. Чемпионат мира по хоккею с мячом, который из-за эпидемии коронавируса был перенесен на октябрь 2020 года, постоянно значился под вопросом. То тут, то там просачивалась информация о том, что он может и вовсе не состояться в этом году. Однако у Николая Валуева, знаменитого экс-чемпиона мира по боксу, депутата Государственной думы РФ и члена исполкома Федерации хоккея с мячом России, другое мнение. Он всех позвал в Иркутск, на чемпионат мира.

"Изоляция когда-нибудь закончится. А подготовка к новому сезону в русском хоккее - нет. Где бы вы сейчас ни были , дома на даче на работе (или все-таки дома?)! Друзья, самое время заготавливать коньки, клюшки, разминать мышцы, и голосовые связки . И обязательно - не пропускать новости на сайте по хоккею с мячом в России. Конечно же, мы с вами скоро увидимся. А когда? Именно осенью на чемпионате мира в Иркутске".

Это приглашение в Иркутск на ЧМ по хоккею с мячом, размещенное на официальном сайте Федерации хоккея с мячом , не может не вдохновлять. Ждем всех, и Николая Валуева тоже, в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU