2020-05-29T21:32:08+03:00
Общество

В центре Иркутска работали три кафе нарушая режим самоизоляции

Их владельцев оштрафуют
Мария ПАНОВА
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В центре Иркутска работали три кафе нарушая режим самоизоляции.В центре Иркутска работали три кафе нарушая режим самоизоляции.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники правоохранительных органов и администрации Иркутска проверили 14 объектов торговли и общественного питания в центре города. Как сообщает пресс-служба правительства региона, три кафе работали в обычном режиме и обслуживали посетителей в своих залах, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

– В кафе находились до 23 посетителей одновременно. Это недопустимо в сегодняшних условиях. Владельцы кафе подвергают своих сотрудников и клиентов риску заражения коронавирусом, – приводит пресс-служба слова начальника управления губернатора и правительства региона по правоохранительной и оборонной работе Геннадия Терехова.

Хозяевам заведений общепита за эти нарушения придется ответить по закону Им грозят серьезные штрафы. Так, двое нарушителей - индивидуальные предприниматели. Для них предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Третье кафе принадлежит компании, здесь ответственность за нарушение норм оценивается много выше, в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Окончательное решение примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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